CBackup

CBackup

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cbackup.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CBackup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неактивних хмарних сховищ для зберігання резервних копій без будь-яких витрат.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: cbackup.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CBackup». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Вам також може сподобатися

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Xopero

Xopero

xopero.com

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

GoodSync

GoodSync

goodsync.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

IBackup

IBackup

ibackup.com

odrive

odrive

odrive.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності