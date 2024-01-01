Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CBackup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неактивних хмарних сховищ для зберігання резервних копій без будь-яких витрат.

Вебсайт: cbackup.com

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