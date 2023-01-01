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Backblaze

Backblaze

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Вебсайт: backblaze.com

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Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії своїх даних у зовнішніх центрах обробки даних. Послуга розроблена для компаній і кінцевих користувачів, надає необмежений простір для зберігання та підтримує необмежений розмір файлів.

Вебсайт: backblaze.com

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