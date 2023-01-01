Wasabi Technologies, Inc. є постачальником послуг зберігання об’єктів, що базується в Сполучених Штатах. Він продає один продукт, службу зберігання об’єктів під назвою Wasabi Hot Cloud Storage. Компанію було засновано у вересні 2015 року, а в травні 2017 року вона запустила продукт для хмарного зберігання даних. Співзасновниками компанії були Девід Френд і Джефф Флауерс. Френд, який є генеральним директором компанії, стверджує, що програмне забезпечення «керує тим, як обладнання центру обробки даних зберігає та організовує інформацію», що забезпечує високу швидкість читання та запису даних.

Вебсайт: wasabisys.com

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