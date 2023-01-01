WebCatalog
MinIO

MinIO

min.io

Користуватися вебзастосунком

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Мультихмарне сховище об’єктів. MinIO пропонує високопродуктивне зберігання об’єктів, сумісне з S3. Рідний с Kubernetes, MinIO — це єдиний набір для зберігання об’єктів, доступний для всіх публічних користувачів хмара, кожен дистрибутив Kubernetes, приватна хмара та край. MinIO визначається програмним забезпеченням і є на 100% відкритим кодом під GNU AGPL v3.

Вебсайт: min.io

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