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KeeWeb

KeeWeb

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Вебсайт: keeweb.info

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів із відкритим вихідним кодом, сумісний із KeePass, доступний у вигляді веб-версії та програм для комп’ютера. Основним форматом файлу є KDBX (файл бази даних KeePass).

Вебсайт: keeweb.info

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KeeWeb». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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