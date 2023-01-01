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LastPass

LastPass

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Вебсайт: lastpass.com

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LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала LastPass у жовтні 2015 року.

Вебсайт: lastpass.com

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