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Bitwarden

Bitwarden

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Вебсайт: bitwarden.com

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Bitwarden — це безкоштовна служба керування паролями з відкритим кодом, яка зберігає конфіденційну інформацію, як-от облікові дані веб-сайту, у зашифрованому сховищі. Платформа Bitwarden пропонує різноманітні клієнтські програми, включаючи веб-інтерфейс, настільні програми, розширення браузера, мобільні програми та CLI. Bitwarden пропонує послугу, розміщену в хмарі, а також можливість розгортати рішення локально.

Вебсайт: bitwarden.com

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