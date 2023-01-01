Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bitwarden» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Bitwarden — це безкоштовна служба керування паролями з відкритим кодом, яка зберігає конфіденційну інформацію, як-от облікові дані веб-сайту, у зашифрованому сховищі. Платформа Bitwarden пропонує різноманітні клієнтські програми, включаючи веб-інтерфейс, настільні програми, розширення браузера, мобільні програми та CLI. Bitwarden пропонує послугу, розміщену в хмарі, а також можливість розгортати рішення локально.

Вебсайт: bitwarden.com

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