Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dashlane» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Dashlane — це кросплатформенний менеджер паролів і цифровий гаманець на основі підписки, доступний для macOS, Windows, iOS і Android. Dashlane використовує модель ціноутворення Freemium, яка включає як безкоштовний рівень, так і преміум-підписку.

Вебсайт: dashlane.com

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