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Dashlane

Dashlane

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Вебсайт: dashlane.com

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Dashlane — це кросплатформенний менеджер паролів і цифровий гаманець на основі підписки, доступний для macOS, Windows, iOS і Android. Dashlane використовує модель ціноутворення Freemium, яка включає як безкоштовний рівень, так і преміум-підписку.

Вебсайт: dashlane.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dashlane». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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