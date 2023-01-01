Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Discord» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Discord — це американська запатентована безкоштовна програма для обміну миттєвими повідомленнями та VoIP, а також платформа для цифрового розповсюдження, розроблена для створення спільнот, починаючи від геймерів до освіти та бізнесу. Discord спеціалізується на текстовому, графічному, відео та аудіо спілкуванні між користувачами в чаті. Discord працює на Windows, macOS, Android, iOS, Linux і у веб-браузерах. Станом на 21 липня 2019 року програмне забезпечення користується понад 250 мільйонами користувачів.

Вебсайт: discord.com

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