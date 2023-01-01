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Альтернативи - Dashlane

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала...

Bitwarden

Bitwarden

bitwarden.com

Bitwarden — це безкоштовна служба керування паролями з відкритим кодом, яка зберігає конфіденційну інформацію, як-от облікові дані веб-сайту, у зашифрованому сховищі. Платформа Bitwarden пропонує різноманітні клієнтські програми, включаючи веб-інтерфейс, настільні програми, розширення браузера, мобі...

1Password

1Password

1password.com

1Password — це менеджер паролів, розроблений AgileBits Inc. Він надає користувачам місце для зберігання різних паролів, ліцензій на програмне забезпечення та іншої конфіденційної інформації у віртуальному сховищі, яке заблоковано головним паролем, що захищений PBKDF2. За замовчуванням це зашифроване...

Google Password Manager

Google Password Manager

passwords.google

Керуйте збереженими паролями в Android або Chrome. Вони надійно зберігаються у вашому обліковому записі Google і доступні на всіх ваших пристроях.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass — це власний менеджер паролів, запущений у 2019 році. Він покликаний допомогти користувачам упорядкувати свої паролі та захищені нотатки, зберігаючи їх в одному місці — зашифрованому сховищі паролів. Ця послуга доступна як у безкоштовній, так і в преміум-версіях, хоча в безкоштовній версії ...

Password Generator

Password Generator

passwordsgenerator.net

Генератор надійних паролів для створення безпечних паролів, які неможливо зламати на вашому пристрої, не надсилаючи їх через Інтернет, і дізнайтеся більше про 30 прийомів, щоб захистити свої паролі, облікові записи та документи.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — це найвищий рейтинг особистих і бізнес-менеджерів паролів для захисту від порушень даних, пов’язаних із паролем, і кіберзагроз. Спробуйте безкоштовно зараз!

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

Генератор випадкових паролів. Створюйте складні, надійні та випадкові паролі за допомогою нашого надійного генератора паролів.

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

Ваша високотехнологічна безпека марна, якщо ваші паролі слабкі. Password Crypt захищає ваші паролі за допомогою найвищого стандарту шифрування, надаючи вам повний огляд, контроль і захист пароля.

PasswordsGenerator.net

PasswordsGenerator.net

passwordsgenerator.net

Генератор надійних паролів для створення безпечних паролів, які неможливо зламати на вашому пристрої, не надсилаючи їх через Інтернет, і дізнайтеся більше про 40 трюків, щоб захистити свої паролі, облікові записи та документи.

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

Менеджер паролів Avira ✓ Створює та зберігає надійні паролі ✓ Автоматично вводить вас у систему, якщо ви хочете ►Відкрийте зараз!

KeeWeb

KeeWeb

keeweb.info

KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів із відкритим вихідним кодом, сумісний із KeePass, доступний у вигляді веб-версії та програм для комп’ютера. Основним форматом файлу є KDBX (файл бази даних KeePass).

Passpack

Passpack

passpack.com

Менеджер командних паролів Надійні функції керування паролями Високонадійна модель «нульового знання» Найкраща цінність для малого та середнього бізнесу Важливість командного керування паролями для компаній Безпечний спільний доступ до проектів, даних і програм має вирішальне значення для забезпечен...

SecureSafe

SecureSafe

securesafe.com

SecureSafe – безпечне хмарне сховище та менеджер паролів для компаній. Максимальний захист – безпечно зберігайте, редагуйте та діліться документами.

Clipperz

Clipperz

clipperz.is

Онлайн-менеджер паролів і цифрове сховище, яке нічого не знає про вас і ваші дані. Усе, що ви надсилаєте, шифрується вашим браузером перед тим, як...

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