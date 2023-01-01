YugabyteDB

Високопродуктивна база даних #DistributedSQL для створення масштабних хмарних програм. 🚀 На 100% сумісний із відкритим кодом і кодом PostgreSQL

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