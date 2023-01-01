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TiDB Cloud

TiDB Cloud

pingcap.com

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Повністю керований сервіс TiDB. Отримайте величезний масштаб і відмовостійкість баз даних TiDB у повністю керованому сервісі. TiDB (/’taɪdiːbi:/, «Ti» означає Titanium) — це розподілена база даних NewSQL із відкритим кодом, яка підтримує робочі навантаження гібридної транзакційної та аналітичної обробки (HTAP). Він сумісний з MySQL і має горизонтальну масштабованість, надійну послідовність і високу доступність. TiDB можна розгорнути локально або в хмарі.

Вебсайт: pingcap.com

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