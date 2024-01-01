Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Turso» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Turso — це розподілена база даних з відкритим вихідним кодом, що працює на базі libSQL, форка Open Contribution SQLite. Turso пропонує щедрих 500 баз даних безкоштовно, а надбавки експоненціально зростають у платних планах від 29 доларів США на місяць. Це означає, що Turso підтримує багатокористувацькі бази даних/бази даних для кожного користувача з коробки та легку масштабну реплікацію в будь-якій точці світу, поряд із вашим Edge-комп’ютером або навіть у вашій власній інфраструктурі.

Вебсайт: turso.tech

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