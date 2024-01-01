Tina

Tina

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: tina.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tina» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

A CMS With Version Control Built-in/ Tina is a fully open-source headless CMS that supports Git

Вебсайт: tina.io

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