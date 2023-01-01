Pezzo — це набір інструментів розробки штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, призначений для оптимізації швидкого проектування, контролю версій, публікації, спостережливості тощо.

Вебсайт: pezzo.ai

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