Cube Cloud

Безголовий BI з відкритим кодом. Споживайте дані з будь-якого джерела даних, організовуйте їх у узгоджені показники та використовуйте з кожною програмою.

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