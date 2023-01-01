WebCatalog
Discuro

Discuro

discuro.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Discuro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Швидко створюйте, тестуйте та використовуйте робочі процеси ШІ. Discuro — це універсальна платформа для розробників, які прагнуть легко створювати, тестувати та використовувати складні робочі процеси ШІ. Визначте свій робочий процес у нашому зручному інтерфейсі користувача, і коли ви будете готові до виконання, просто зробіть один виклик API до нас із вашими введеннями, будь-якими метаданими, а ми зробимо все інше.

Вебсайт: discuro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Discuro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

API Bakery

API Bakery

apibakery.com

PromptChainer

PromptChainer

promptchainer.io

Wized

Wized

wized.io

Generai

Generai

generai.art

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

Formspree

Formspree

formspree.io

Parea AI

Parea AI

parea.ai

Percy Lab

Percy Lab

percylab.com

fraction.work

fraction.work

fraction.work

Northflank

Northflank

northflank.com

Buildkite

Buildkite

buildkite.com

Wolt

Wolt

wolt.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності