Створюйте серверні API за лічені секунди. API Bakery допомагає розробникам швидко створювати серверні модулі REST API. З коробки ви отримуєте маршрути, моделі даних, автентифікацію, валідацію, тести та інтеграцію, налаштовані для вас і готові до виробництва.

Вебсайт: apibakery.com

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