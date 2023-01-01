Легка автоматизація створена для розробників. Запускайте робочі процеси з API, за розкладом або на вимогу. Виклики API прості завдяки автентифікації, яка виконується за вас. Додайте тривалі затримки, які виживають після перезапуску сервера.

Вебсайт: trigger.dev

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