Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wit.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Wit.ai is an API that makes it easy for developers to build applications and devices that you can talk to.

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Вебсайт: wit.ai

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