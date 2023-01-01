Більше ніж аутентифікація. Повне керування користувачами. Клерк — це більше, ніж «скринька для входу». Інтегруйте повні інтерфейси користувача та API для керування користувачами, спеціально створені для React, Next.js і сучасної мережі.

Вебсайт: clerk.dev

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