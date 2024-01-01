WebCatalog

Dragoneye

Dragoneye

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: dragoneye.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dragoneye» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Integrate powerful computer vision capabilities with our dead simple APIs. Ready to go right out of the box, no ML work required.

Вебсайт: dragoneye.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dragoneye». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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