Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dragoneye» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Integrate powerful computer vision capabilities with our dead simple APIs. Ready to go right out of the box, no ML work required.

Вебсайт: dragoneye.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dragoneye». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.