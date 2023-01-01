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NocoAI

NocoAI

nocoai.io

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NocoAI — це безкодова та безсерверна платформа, яка дає вам змогу легко створювати, керувати та розгортати свої програми та моделі GPT. За допомогою NocoAI ви можете створювати клієнтські або серверні API, визначати шаблони підказок і змінні, а також створювати точно налаштовані моделі за допомогою простого інтерфейсу користувача без будь-якого досвіду програмування.

Вебсайт: nocoai.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NocoAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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