Baseten — це безсерверний бекенд для створення додатків на основі ML. Створюйте програми з автоматичним масштабуванням, доступом до GPU, завданнями CRON і безсерверними функціями.

Вебсайт: baseten.co

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