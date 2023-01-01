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Netlify

Netlify

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Вебсайт: netlify.com

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Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну обробку форм, підтримку функцій AWS Lambda та повну інтеграцію з Let's Encrypt. Він надає як безкоштовні, так і платні плани. Клієнтами Netlify є Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes , Lodash, Smashing Magazine і Sequoia Capital.

Вебсайт: netlify.com

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