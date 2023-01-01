Вивчіть DevOps Linux Kubernetes CKS CKA CKAD Git Cassandra тощо | Сумісність з Katacoda Інтерактивні навчальні середовища Kubernetes Linux DevOps. Запускайте сценарії Katacoda на Killercoda!

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