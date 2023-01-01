Повне рішення для створення веб-форм для статичних веб-сайтів. FormBold — це потужний API форм і безсерверний сервер форм, який працює з усіма хостингами, SSG і фреймворками. Отримуйте надіслані форми безпосередньо на свою електронну скриньку, slack, telegram, notion тощо. Готовий до використання з будь-якими сайтами Static, Jamstack і SSG, включаючи HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo і Jekyll.

Вебсайт: formbold.com

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