WebCatalog
Anima

Anima

animaapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anima» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Anima допомагає командам створювати інтерактивні прототипи за допомогою Figma, XD і Sketch. Потім автоматично конвертуйте їх у код React, Vue і HTML

Вебсайт: animaapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anima». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

Fronty

Fronty

fronty.com

Decipad

Decipad

decipad.com

Draw3D

Draw3D

draw3d.online

Sketch.systems

Sketch.systems

sketch.systems

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Editor.do

Editor.do

editor.do

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

Prismic

Prismic

prismic.io

Protopie

Protopie

protopie.io

Codepen

Codepen

codepen.io

UX-App

UX-App

ux-app.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності