Anima допомагає командам створювати інтерактивні прототипи за допомогою Figma, XD і Sketch. Потім автоматично конвертуйте їх у код React, Vue і HTML

Вебсайт: animaapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anima». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.