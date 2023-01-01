Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zeroheight» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створюйте красиві, живі посібники зі стилю та документуйте всі ваші системні ресурси дизайну в одному місці. Інструкції зі стилю Zeroheight: - швидке налаштування та обслуговування - зручні для користувача, тому їх може редагувати кожен - синхронізовано з Figma, Sketch і шаблонами коду

Вебсайт: zeroheight.com

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