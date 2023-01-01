Figma — це редактор векторної графіки та інструмент для створення прототипів, який в основному базується на Інтернеті з додатковими офлайн-функціями, доступними в настільних програмах для macOS і Windows. Додатки-супутники Figma Mirror для Android та iOS дозволяють переглядати прототипи Figma на мобільних пристроях. Набір функцій Figma зосереджений на використанні в користувальницькому інтерфейсі та дизайні взаємодії з користувачем, з акцентом на співпрацю в реальному часі.

Вебсайт: figma.com

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