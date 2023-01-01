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Adobe Photoshop Web

Adobe Photoshop Web

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Вебсайт: adobe.com

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Веб-версія Photoshop (бета-версія) із базовими можливостями редагування вже доступна в загальнодоступній бета-версії. Adobe Photoshop — це растровий графічний редактор, розроблений і опублікований Adobe Inc. для Windows і macOS. Його спочатку створили в 1988 році Томас і Джон Нолл. Відтоді програмне забезпечення стало галузевим стандартом не лише в редагуванні растрової графіки, а й у цифровому мистецтві в цілому.

Вебсайт: adobe.com

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