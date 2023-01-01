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Snapchat

Snapchat

snapchat.com

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Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snapchat Inc. Однією з головних особливостей Snapchat є те, що зображення та повідомлення зазвичай доступні лише протягом короткого часу, перш ніж вони стають недоступними для одержувачів.

Вебсайт: snapchat.com

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