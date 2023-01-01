Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snapchat Inc. Однією з головних особливостей Snapchat є те, що зображення та повідомлення зазвичай доступні лише протягом короткого часу, перш ніж вони стають недоступними для одержувачів.

Вебсайт: snapchat.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Snapchat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.