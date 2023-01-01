Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «STARZ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Starz — це американська кабельна та супутникова телевізійна мережа преміум-класу, що належить Lions Gate Entertainment і є флагманською власністю материнської дочірньої компанії Starz Inc. Програми на Starz складаються з фільмів, що показуються в кінотеатрах, і прем’єрних оригінальних телесеріалів.

Вебсайт: starz.com

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