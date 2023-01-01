WhatsApp Messenger, або просто WhatsApp, — це американська безкоштовна міжплатформна служба обміну повідомленнями та голосу через IP (VoIP), що належить компанії Facebook, Inc. Вона дозволяє користувачам надсилати текстові та голосові повідомлення, здійснювати голосові та відеодзвінки та ділитися зображеннями. , документи, розташування користувачів та інші носії. Клієнтська програма WhatsApp працює на мобільних пристроях, але також доступна з настільних комп’ютерів, якщо мобільний пристрій користувача залишається підключеним до Інтернету, поки вони використовують настільну програму. Послуга вимагає від користувачів надання стандартного мобільного номера стільникового зв’язку для реєстрації в службі. У січні 2018 року WhatsApp випустив окрему бізнес-програму для власників малого бізнесу під назвою WhatsApp Business, щоб дозволити компаніям спілкуватися з клієнтами, які використовують стандартний клієнт WhatsApp. Клієнтську програму створила WhatsApp Inc. з Маунтін-В’ю, Каліфорнія, яка була придбана Facebook у лютому 2014 року приблизно за 19,3 мільярда доларів США. У 2015 році він став найпопулярнішим у світі додатком для обміну повідомленнями, а станом на лютий 2020 року має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі. Він став основним засобом електронного зв’язку в багатьох країнах і місцях, зокрема в Латинській Америці, Індійському субконтиненті та на значних частинах Європи та Африки.

Вебсайт: whatsapp.com

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