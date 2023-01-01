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Truecaller

Truecaller

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Вебсайт: truecaller.com

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Truecaller — це програма для смартфонів, яка має функції ідентифікації абонента, блокування дзвінків, флеш-повідомлень, запису дзвінків, чату та голосу за допомогою Інтернету. Він вимагає від користувачів надати стандартний номер стільникового мобільного телефону для реєстрації в службі.

Вебсайт: truecaller.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Truecaller». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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