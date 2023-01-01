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Phoner

Phoner

phonerapp.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Додаток Phoner — найкращий додаток для другого телефонного номера для надсилання повідомлень і дзвінків. Phoner надає вам особистий і діловий другий номер телефону, інтегрований зворотний пошук номера телефону, запис телефонних дзвінків, пошук анонімного абонента, а також приватні текстові повідомлення та дзвінки. Phoner підтримує міжнародні дзвінки та текстові повідомлення, SMS та MMS та багато іншого!

Вебсайт: phonerapp.com

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