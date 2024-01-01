SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на вивчення API для розробників, але й на оновленні та обслуговуванні, коли API змінюється. Використання протоколу REST API (HTTP) для зв’язку із системою/додатком, щоб його було легко розробляти на будь-якій системі/мові. Виправлення помилок і швидке оновлення при зміні API. Є віджет для всіх соціальних функцій. SocialAll також має систему статистики про кількість користувачів і кількість запитів за певний час.

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Вебсайт: socialall.dev

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