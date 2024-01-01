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SocialAll

SocialAll

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Вебсайт: socialall.dev

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на вивчення API для розробників, але й на оновленні та обслуговуванні, коли API змінюється. Використання протоколу REST API (HTTP) для зв’язку із системою/додатком, щоб його було легко розробляти на будь-якій системі/мові. Виправлення помилок і швидке оновлення при зміні API. Є віджет для всіх соціальних функцій. SocialAll також має систему статистики про кількість користувачів і кількість запитів за певний час.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для аналізу соціальних мереж
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: socialall.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SocialAll». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Linktree

Linktree

linktr.ee

Pictory

Pictory

pictory.ai

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Bitly

Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

Later

Later

later.com

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Sprout Social

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Aave

aave.com

HomeTriangle

HomeTriangle

hometriangle.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

elv.ai

elv.ai

elv.ai

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