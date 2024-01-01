magnifi.io

magnifi.io

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Вебсайт: magnifi.io

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У Magnifi ми змінюємо уявлення людей про відеоконференції. Наш вбудований відеовіджет дозволяє користувачам вбудовувати відео для спільної роботи в стратегічні моменти робочого процесу для виконання різних бізнес-завдань. Наші стандартні конфігурації спрощують це, оскільки їх можна вставляти через iFrame, JavaScript SDK або плагін WordPress. Вхід у Widget є безкоштовним, а за інтеграцію на рівні підприємства стягується плата.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: magnifi.io

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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Flare

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