Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «magnifi.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

У Magnifi ми змінюємо уявлення людей про відеоконференції. Наш вбудований відеовіджет дозволяє користувачам вбудовувати відео для спільної роботи в стратегічні моменти робочого процесу для виконання різних бізнес-завдань. Наші стандартні конфігурації спрощують це, оскільки їх можна вставляти через iFrame, JavaScript SDK або плагін WordPress. Вхід у Widget є безкоштовним, а за інтеграцію на рівні підприємства стягується плата.

Вебсайт: magnifi.io

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