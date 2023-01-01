Workstorm — це корпоративна платформа для співпраці, яка дає командам необхідну ефективність, щоб виконувати більше роботи за менший час. Створена професіоналами для професіоналів, повністю інтегрована, настроювана платформа для співпраці поєднує ефективність робочого процесу з безпекою даних. Платформа поєднує в собі всі форми спілкування, включаючи: обмін повідомленнями, електронну пошту, відеоконференції, календар, спільний доступ до екрана та файлів, щоб назвати декілька.

Вебсайт: workstorm.com

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