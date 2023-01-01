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Wire

Wire

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Вебсайт: wire.com

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Wire – це зашифрована програма для спілкування та співпраці, створена компанією Wire Swiss. Він доступний для iOS, Android, Windows, macOS, Linux і таких веб-браузерів, як Firefox. Wire пропонує набір для співпраці, який включає месенджер, голосові виклики, відеодзвінки, конференц-дзвінки, обмін файлами та зовнішню співпрацю – усе це захищено безпечним наскрізним шифруванням. Wire пропонує три рішення, засновані на її технології безпеки: Wire Pro, що пропонує функцію співпраці Wire для бізнесу, Wire Enterprise, що включає можливості Wire Pro з додатковими функціями для великих або регульованих організацій, і Wire Red – набір для співпраці в кризових ситуаціях на вимогу. . Вони також пропонують Wire Personal, який є безпечним додатком для обміну повідомленнями для особистого використання.

Вебсайт: wire.com

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