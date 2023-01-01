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Вебсайт: telegram.org

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Telegram — це хмарна служба обміну миттєвими повідомленнями, відеотелефонії та передачі голосу через IP із наскрізним шифруванням лише для таємного чату. Клієнтські програми Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS і GNU/Linux і виникли в Росії в 2013 році. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, стікерами, аудіо та файлами будь-якого типу. Клієнтський код Telegram є безкоштовним програмним забезпеченням, тоді як його серверний код є закритим і пропрієтарним. Сервіс також надає API незалежним розробникам. Станом на квітень 2020 року Telegram мав 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Тодішнє оголошення включало обіцянку запровадити безпечні групові відеодзвінки пізніше у 2020 році. Повідомлення та медіа за умовчанням використовують шифрування клієнт-сервер під час передачі. Ці дані також зашифровані в стані спокою, але до них можуть отримати доступ розробники Telegram, які мають ключі шифрування. Крім того, Telegram забезпечує наскрізне шифрування викликів і додаткові «секретні» чати з наскрізним шифруванням між двома онлайн-користувачами на клієнтах смартфонів. Однак клієнти для настільних ПК (за винятком клієнта macOS) не мають наскрізного шифрування, а також наскрізного шифрування для груп, супергруп або каналів. Telegram захищає відсутність повсюдного наскрізного шифрування, стверджуючи, що онлайн-резервне копіювання, яке не використовує шифрування на стороні клієнта, є «найбезпечнішим рішенням із можливих на даний момент», незважаючи на кілька інших чат-сервісів, таких як Signal, Matrix і WhatsApp. пропонуючи наскрізне шифрування на всіх платформах.

Вебсайт: telegram.org

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