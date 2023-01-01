Mutant Mail

Ідеальне рішення електронної пошти, єдина скринька для всіх ідентифікаторів електронної пошти. Відповідайте, надсилайте й отримуйте всі свої електронні листи з домену з єдиної папки "Вхідні". Клієнт електронної пошти не потрібен, нарешті рішення на стороні сервера. Абсолютна конфіденційність і анонімність із шифруванням пересланих електронних листів за допомогою шифрування PGP.

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