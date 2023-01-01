Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Firefox Relay» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Захистіть свою справжню адресу електронної пошти, щоб контролювати свою папку "Вхідні". Псевдоніми електронної пошти Firefox Relay захищають вашу справжню адресу електронної пошти від загального перегляду, автоматично пересилаючи електронні листи до вашої справжньої скриньки вхідних повідомлень. Тепер ви можете отримувати лише ті електронні листи, які вам потрібні.

Вебсайт: relay.firefox.com

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