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Firefox Relay

Firefox Relay

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Вебсайт: relay.firefox.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Firefox Relay» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Захистіть свою справжню адресу електронної пошти, щоб контролювати свою папку "Вхідні". Псевдоніми електронної пошти Firefox Relay захищають вашу справжню адресу електронної пошти від загального перегляду, автоматично пересилаючи електронні листи до вашої справжньої скриньки вхідних повідомлень. Тепер ви можете отримувати лише ті електронні листи, які вам потрібні.

Вебсайт: relay.firefox.com

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