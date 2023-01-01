WebCatalog
lockrMail

lockrMail

lockrmail.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «lockrMail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Володійте владою впорядковувати та захищати свою папку "Вхідні". Нова електронна адреса, але не нова папка "Вхідні". Керуйте своєю електронною поштою за допомогою lockrMail.

Вебсайт: lockrmail.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «lockrMail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

SimpleLogin

SimpleLogin

simplelogin.io

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Mailscribe

Mailscribe

mailscribe.com

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Skiff

Skiff

skiff.com

Outlook People

Outlook People

live.com

INBOX

INBOX

useinbox.com

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Warmbox

Warmbox

warmbox.ai

Cloze

Cloze

cloze.com

Pobuca Connect

Pobuca Connect

pobu.ca

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності