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Outlook People

Outlook People

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Вебсайт: live.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти

Вебсайт: live.com

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