Альтернативи - Outlook People

iCloud Contacts

icloud.com

За допомогою Контактів на iCloud.com ви можете організовувати свої контакти та їх легко знаходити. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для контактів, включаючи програму «Контакти» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або Microsoft Out...