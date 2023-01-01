Highrise — це CRM-рішення для малого бізнесу з функціями керування контактами та завданнями. Програмне забезпечення дозволяє користувачам відстежувати спілкування з клієнтами, щоб команди могли переглядати статус угод і відносин. Контакти можна імпортувати в Highrise з Outlook, Gmail і Excel і позначити тегами, щоб їх можна було впорядковувати, фільтрувати та шукати. Користувачі також можуть додавати примітки та коментарі до контактних даних і використовувати власні поля даних для людей і компаній. Функція керування завданнями Highrise дозволяє користувачам створювати завдання, переглядати завдання за компанією, контактом або проектом і додавати нагадування до проектів. Користувачі також можуть ділитися адресними книгами, зберігати важливі електронні листи, вкладати документи в проекти та керувати налаштуваннями конфіденційності. Highrise надає функцію під назвою «Доброго ранку», яка є віртуальним особистим помічником, який допомагає користувачам організувати та реагувати на вхідні дії, які потребують уваги. Програмне забезпечення підключається до MailChimp, щоб користувачі могли націлюватися та надсилати контактам маркетингові кампанії електронною поштою. Програмне забезпечення також інтегрується з іншими сторонніми інструментами через API.

Вебсайт: 37signals.com

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