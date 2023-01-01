AtlonPManager допоможе вам досягти максимальної продуктивності, зберігаючи все в порядку. Ви можете керувати складними проектами, розділяючи їх на завдання та підзавдання, де ви можете додавати всі необхідні деталі, а також додавати години, вкладати файли, писати коментарі, переглядати історію завдань, додавати теги для кращої організації тощо.

Вебсайт: atlonpmanager.ch

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AtlonPManager». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.