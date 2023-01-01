З Friyay все, що вам потрібно, доступне лише за 1 клік. У Friyay є Інструменти, за допомогою яких можна організувати майже все: завдання, нотатки, файли, розмови та дані. Інструменти адаптуються до потреб кожної команди та члена команди залежно від ролі, розміру проекту та робочого процесу, оскільки для різної роботи потрібні різні інструменти. Виберіть необхідні інструменти та додайте їх по ходу роботи. Friyay об’єднує все в одній програмі в один клік.

Вебсайт: friyayapp.io

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