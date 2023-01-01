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Friyay

Friyay

friyayapp.io

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

З Friyay все, що вам потрібно, доступне лише за 1 клік. У Friyay є Інструменти, за допомогою яких можна організувати майже все: завдання, нотатки, файли, розмови та дані. Інструменти адаптуються до потреб кожної команди та члена команди залежно від ролі, розміру проекту та робочого процесу, оскільки для різної роботи потрібні різні інструменти. Виберіть необхідні інструменти та додайте їх по ходу роботи. Friyay об’єднує все в одній програмі в один клік.

Вебсайт: friyayapp.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Friyay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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