Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flowdock» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CA Flowdock збирає всі ваші розмови, робочі елементи та інструменти в одному місці. Розставляйте пріоритети в роботі, вирішуйте проблеми, шукайте та організовуйте команди, місця та часові пояси.

Вебсайт: flowdock.com

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